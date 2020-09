Emiliano | De Luca e la carica dei cazzuti al Sud

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Quel BindiDio di Rosy, nel tentativo di sottrarre alla giurisdizione della Madonna di Pompei( in evidente conflitto di interessi territoriali) i destini di Vincenzo, lo annoverò in tempi molto sospetti, tra gli Impresentabili. Il Nostro, all’epoca, esperiva dappresso gli effetti della legge Severino, per avere, nottetempo, occluso tutti i tombini di Battipaglia, cittadina incazzosa e per nulla ridente, da sempre in campanilistica tenzone con la splendida Salerno. Ne derivò un casino che non ti dico! Quanti confidavano nell’ennesima iconografia patibolare per approvvigionarsi della modica quantità del sangue del Deluchissimo, non contenti, si nutrirono di emorragiche invettive, ai danni, questa volta, di certa magistratura, meglio nota come il Cantone Tic(renz)ino, rea di non aver fervidamente fiancheggiato la Rosa democrista. Nostra Signora, del resto, ...