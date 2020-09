E’ nata la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che svelano il nome (Foto) (Di venerdì 25 settembre 2020) Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati mamma e papà di Mia, questo il nome scelto per la figlia del campione di nuoto e della splendida showgirl. Con la Foto della loro bimba la Palmas e Magnini hanno annunciato la nascita, il nome scelto, il giorno più bello della loro vita, perché con loro due c’è anche Sofia. Non abbiamo fatto in tempo a immaginare la coppia insieme in sala parto che Mia è venuta al mondo e Filippo e Giorgia al settimo cielo hanno dato la splendida notizia. Sui rispettivi profili social tutto l’immenso del loro amore. Due post diversi ma così intensi da emozionare. Mia Magnini è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 settembre 2020)sono diventati mamma e papà di Mia, questo ilscelto per ladel campione di nuoto e della splendida showgirl. Con ladella loro bimba lahanno annunciato la nascita, ilscelto, il giorno più bello della loro vita, perché con loro due c’è anche Sofia. Non abbiamo fatto in tempo a immaginare la coppia insieme in sala parto che Mia è venuta al mondo eal settimo cielo hanno dato la splendida notizia. Sui rispettivi profili social tutto l’immenso del loro amore. Due post diversi ma così intensi da emozionare. Miaè ...

antonio65e : RT @salvinimi: Ho chiesto a mia figlia perché aveva preso insufficienza nel compito d'italiano. Da brava ragazzina nata a Genova mi ha risp… - solo_offisielt : Congratulazioni ai neo genitori @FiloMagnini e @Giorgia_Palmas per la nascita di Mia. - atlanticavill : MA È NATA PURE LA FIGLIA DI MAGNINI - tearsbluevelvet : Mia figlia come se non fossi nata ANNI dopo di lei ma ok - azzupuntoinno : ricapitolando -hazza è napoli a girare il videoclip di una canzone (forse golden) e potrebbe esserci pure lou vist… -