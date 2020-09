Covid, uno dei vaccini più promettenti è alla fase finale di test clinici (Di venerdì 25 settembre 2020) Johnson & Johnson ha avviato l’ultima fase di sperimentazione del suo vaccino contro il Covid. Si tratta di uno dei vaccini più promettenti al momento in sviluppo. Nel frattempo, Trump preme per l’approvazione del farmaco entro le elezioni presidenziali. Continua la corsa al vaccino, in questo 2020 martoriato dalla pandemia di coronavirus. Come si apprende, … L'articolo Covid, uno dei vaccini più promettenti è alla fase finale di test clinici proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Johnson & Johnson ha avviato l’ultimadi sperimentazione del suo vaccino contro il. Si tratta di uno deipiùal momento in sviluppo. Nel frattempo, Trump preme per l’approvazione del farmaco entro le elezioni presidenziali. Continua la corsa al vaccino, in questo 2020 martoriato dpandemia di coronavirus. Come si apprende, … L'articolo, uno deipiùdiproviene da www.meteoweek.com.

Gli autori di un nuovo studio, pubblicato sulla rivista JAMA Ophthalmology, hanno notato che dallo scoppio di epidemia di coronavirus a Wuhan nel dicembre 2019, pochi pazienti con occhiali sono stati ...

Silvia Avigo Riccardo Caffi A Desenzano la situazione inizia ad essere sempre più preoccupante e si teme l’inizio di un effetto domino: dopo la messa in quarantena di una classe al liceo Bagatta a seg ...

