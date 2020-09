Coronavirus | in Campania 253 nuovi casi e 2 morti De Luca | E’ la seconda ondata | a ottobre 5 mila contagi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Oggi dal punto di vista dei positivi che quotidianamente individuiamo, siamo in una situazione più grave di quella che avevamo a marzo, aprile e maggio”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Denel corso di una diretta Facebook. Idi positività alemersi nelle ultime 24 ore in, ha spiegato De, “sono 253 con 7.600 tamponi fatti e con una percentuale di positivi del 3,38%. Abbiamo 371 persone ricoverate per ricoveri ordinari, abbiamo 552 posti letto disponibili per pazienti Covid. Complessivamente come Regioneabbiamo la possibilità di arrivare in tempi brevissimi a 940 posti letto per pazienti Covid non gravi. Il dato è gestibile, ma ...