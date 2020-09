Coronavirus | annullato il Carnevale di Rio de Janeiro | doveva essere a febbraio 2021 | è stato rinviato a data da destinarsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) Non succedeva dal 2012: ildi Rio de, in Brasile, èdaa causa dell’emergenza. La decisione delle autorità brasiliane segue quella del rinvio all’ottobredi un altro, quello di San Paolo. D’altra parte il Paese è uno dei più colpiti dalla pandemia e conta oltre 4,6 milioni di casi di Covid-19 e 139.808 morti. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 32.817 contagi e 831 decessi solo nelle ultime 24 ore. Le scuole di samba che lavorano tutto l’anno alla preparazione deldi Rio avevano già messo in guardia: senza un vaccino è difficile mantenere la tradizione che ogni anno ...