Charlie Hebdo | 4 persone accoltellate vicino alla vecchia sede

Un uomo ha aggredito quattro persone con un coltello a Parigi nella rue Nicolas Appert, dove si trova la vecchia redazione di Charlie Hebdo Almeno quattro persone sono state ferite con un'arma da taglio oggi a Parigi, di fronte al palazzo che ospitava la redazione del settimanale Charlie Hebdo: lo hanno riferito fonti concordanti, citati dalla stampa…

