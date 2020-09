Caso Suarez: la Procura di Perugia blocca le indagini a tempo indeterminato (Di venerdì 25 settembre 2020) La Procura di Perugia ha deciso di bloccare le indagini sul Caso Suarez a tempo indeterminato per fuga di notizie La Procura di Perugia ha deciso di bloccare le indagini sul Caso Suarez a tempo indeterminato. Lo ha deciso il Procuratore capo Cantone lamentando ripetute violazioni del segreto istruttorio. Aperto un fascicolo per accertare le responsabilità. Lo riporta l’ANSA. Cantone ha dichiarato: «Sono indignato per quanto successo finora compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla Procura. Faremo in modo che tutto questo non accada ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladiha deciso dire lesulper fuga di notizie Ladiha deciso dire lesul. Lo ha deciso iltore capo Cantone lamentando ripetute violazioni del segreto istruttorio. Aperto un fascicolo per accertare le responsabilità. Lo riporta l’ANSA. Cantone ha dichiarato: «Sono indignato per quanto successo finora compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla. Faremo in modo che tutto questo non accada ...

ilfoglio_it : Tre anni fa Cantone chiedeva regola chiare per evitare la pubblicazione di intercettazioni coperte da segreto. Oggi… - Corriere : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus? Si va dalla multa alla retrocessione - TgrRai : Caso Luis #Suarez, nelle intercettazioni della procura di #Perugia ci sarebbe anche Fabio #Paratici. Il direttore s… - Resenzatrono : @_BobRoger15_ tu porti i tarallucci? @conte_negroni tu porti il vino? io invece porto la sabbia e la paletta per in… - Specialcla : RT @toda022: Caso Suarez, la Procura di Perugia ferma l’indagine per violazione del segreto istruttorio e paura dei ponti -