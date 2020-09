Caso Apple, Commissione Ue presenta ricorso alla Corte di giustizia europea (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Tribunale Ue annulla la decisione della Cassazione sul Caso Apple-Dublino. Gli accordi fiscali non avrebbero costituito un aiuto di Stato. Il Tribunale Ue annulla la decisione della Commissione europea sui tax ruling irlandesi a favore di Apple in quanto Bruxelles non avrebbe dimostrato l’esistenza di un vantaggio anti-concorrenziale. Caso Apple, la sentenza del Tribunale Ue: annullata la decisione della Commissione Per il Tribunale Ue la Commissione ha sbagliato nel dichiarare che Apple ha avuto un vantaggio selettivo dalle autorità irlandesi. Di fatto la Commissione non ha adeguatamente dimostrato che la società abbia effettivamente goduto di un vantaggio ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Tribunale Ue annulla la decisione della Cassazione sul-Dublino. Gli accordi fiscali non avrebbero costituito un aiuto di Stato. Il Tribunale Ue annulla la decisione dellasui tax ruling irlandesi a favore diin quanto Bruxelles non avrebbe dimostrato l’esistenza di un vantaggio anti-concorrenziale., la sentenza del Tribunale Ue: annullata la decisione dellaPer il Tribunale Ue laha sbagliato nel dichiarare cheha avuto un vantaggio selettivo dalle autorità irlandesi. Di fatto lanon ha adeguatamente dimostrato che la società abbia effettivamente goduto di un vantaggio ...

