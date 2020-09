Candreva, primo allenamento con la Sampdoria: «Un saluto ai tifosi» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) primo allenamento di Candreva con la Sampdoria Antonio Candreva è arrivato a Bogliasco Gepostet von Calcio News 24 am Freitag, 25. September 2020 Antonio Candreva è arrivato al centro sportivo della Sampdoria a Bogliasco per il primo allenamento con i bluerchiati Antonio Candreva è arrivato pochi minuti fa al centro sportivo della Sampdoria a Bogliasco per il primo allenamento con i blucerchiati. L’esterno nerazzurro prima di varcare i cancelli ha salutato i tifosi, pronto per iniziare la sua nuova avventura con la squadra di Ranieri. Candreva, che ha scelto il numero 87, non ha svolto le visite ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020)dicon laAntonioè arrivato a Bogliasco Gepostet von Calcio News 24 am Freitag, 25. September 2020 Antonioè arrivato al centro sportivo dellaa Bogliasco per ilcon i bluerchiati Antonioè arrivato pochi minuti fa al centro sportivo dellaa Bogliasco per ilcon i blucerchiati. L’esterno nerazzurro prima di varcare i cancelli ha salutato i, pronto per iniziare la sua nuova avventura con la squadra di Ranieri., che ha scelto il numero 87, non ha svolto le visite ...

EngGliantonelli : RT @Ale_Rimi: In bocca al lupo ad Antonio #Candreva, appena arrivato a Bogliasco per il suo primo allenamento con la #Sampdoria. https://t.… - estornudoauto : RT @Ale_Rimi: In bocca al lupo ad Antonio #Candreva, appena arrivato a Bogliasco per il suo primo allenamento con la #Sampdoria. https://t.… - Bubu_Inter : RT @Ale_Rimi: In bocca al lupo ad Antonio #Candreva, appena arrivato a Bogliasco per il suo primo allenamento con la #Sampdoria. https://t.… - BeppeMarottaMa1 : RT @Ale_Rimi: In bocca al lupo ad Antonio #Candreva, appena arrivato a Bogliasco per il suo primo allenamento con la #Sampdoria. https://t.… - Dani_Pere_96 : RT @aleeremos: #Candreva è arrivato a Bogliasco per sostenere il primo allenamento con la #Sampdoria -