Campania verso il lockdown | decisivi i prossimi 4 giorni | “Meglio chiudere che i morti in strada”

"Se tra pochi giorni la curva dei contagi si aggrava, chiudiamo tutto". E' la prima volta che il governatore Vincenzo De Luca caldeggia l'ipotesi di un nuovo lockdown dalla fine del primo. E lo ha detto il venerdì successivo alla sua rielezione. Il tono è preoccupato. La situazione la definisce "seria".

