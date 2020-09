Call of Duty: Warzone riceverà le stazioni della metropolitana con la Stagione 6 (Di venerdì 25 settembre 2020) Call of Duty: Warzone sta per ricevere le stazioni della metropolitana, ora è ufficiale.Nella quinta Stagione di Call of Duty: Warzone, Infinity Ward ha aggiunto un treno sulla mappa di Verdansk. Ma nella prossima Stagione 6, otterremo anche le stazioni della metropolitana.La prima conferma è arrivata attraverso il filmato dedicato alla sesta Stagione, che mostrava Farah e Nikolai che pianificavano una sorta di attacco da una rete di stazioni della metropolitana. Naturalmente, coloro che tengono il passo con le perdite di Warzone sapranno che le ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020)ofsta per ricevere le, ora è ufficiale.Nella quintadiof, Infinity Ward ha aggiunto un treno sulla mappa di Verdansk. Ma nella prossima6, otterremo anche le.La prima conferma è arrivata attraverso il filmato dedicato alla sesta, che mostrava Farah e Nikolai che pianificavano una sorta di attacco da una rete di. Naturalmente, coloro che tengono il passo con le perdite disapranno che le ...

