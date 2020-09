Cagliari-Lazio, i convocati di Inzaghi: c’è Patric (Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 26 settembre alle 18:00 la Lazio farà visita al Cagliari all’esordio in campionato. In serata l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. C’è Patric nonostante il lieve affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Lo spagnolo affiancherà Acerbi e Radu nel terzetto difensivo che scenderà in campo alla Sardegna Arena. Problemi fisici anche per Jordan Lukaku, escluso dai convocati come Proto, Luiz Felipe, Vavro, Lulic e Muriqi. I convocati Portieri: Alia, Reina, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini, Patric, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Sabato 26 settembre alle 18:00 lafarà visita alall’esordio in campionato. In serata l’allenatore biancoceleste Simoneha diramato la lista dei. C’ènonostante il lieve affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Lo spagnolo affiancherà Acerbi e Radu nel terzetto difensivo che scenderà in campo alla Sardegna Arena. Problemi fisici anche per Jordan Lukaku, escluso daicome Proto, Luiz Felipe, Vavro, Lulic e Muriqi. IPortieri: Alia, Reina, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini,, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, ...

OfficialSSLazio : ?? Palazzo Doglio, hotel 5 stelle da poco inaugurato a Cagliari, ospita la Lazio per la trasferta in terra sarda - DiMarzio : #Lazio, #Inzaghi: 'Questa squadra va aiutata dal #calciomercato' - Sombrerosss : Domani c'è Cagliari Lazio e io già me sto a sentì male - IoNascoQui : Cagliari – Lazio, i convocati bianco eletti. Luis Alberto e Milinkovic ok. Inzaghi con solo 4 difensori - frasianonimeper : @Ri_Ghetto tra poco inizia Cagliari - Lazio di Playstation cin Godin in campo??????????? -