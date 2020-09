Benedetta Parodi | la foto su Ig stupisce i fan | “Peccato per l’aureola”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 25 settembre 2020)in splendida forma posta unasu Instagram chei suoi follower per un particolare che non passa inosservato La conduttrice è amatissima dal suo pubblico televisivo. Che può apprezzare la sua bravura tra i fornelli in due trasmissioni. Sia su LA7 con il nuovo “Senti chi mangia” ma anche su RealTimeTV … L'articolo, lasu Igi fan: “Peccato per l’aureola” proviene da leggilo.org.