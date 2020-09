Becciu in una intervista: 'Ho dato 200 mila euro a mio fratello. Che male c'è?' (Di venerdì 25 settembre 2020) 'Ho detto al papa: ma perché mi fai questo? Davanti a tutto il mondo poi? Mi ha detto che avrei dato soldi ai miei fratelli. Io non vedo reati, sono sicuro che la verità verrà fuori'. Così in una ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 settembre 2020) 'Ho detto al papa: ma perché mi fai questo? Davanti a tutto il mondo poi? Mi ha detto che avreisoldi ai miei fratelli. Io non vedo reati, sono sicuro che la verità verrà fuori'. Così in una ...

NicolaPorro : I #5stelle si lamentano ma continuano a stare al #governo e i capi a #PalazzoChigi a parlare di #Huawei e #5G.… - Maumol : Il cardinale Giovanni Angelo Becciu è sospettato di aver sottratto 700 mila euro dalle casse di San Pietro, come de… - cristinacg74 : RT @iscaramuzzi: Conferenza stampa di Becciu: c’è un “equivoco”. @pontifex manovrato? “Spero di no”. Meno male che “non è una sfida al Papà… - fracchio_ : RT @MamolkcsMamol: Vaticano, Becciu “licenziato” dal Papa per i bonifici a una coop: «Sconvolto, ma obbedisco» - Remo2222222 : RT @kattolikamente: Il Cardinale #Pell ha rilasciato una dichiarazione in seguito alle dimissioni del cardinale #Becciu e spera che il Sant… -