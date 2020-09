Balotelli | già finita la storia con Alessia Messina? “Concedere tempo a chi lo merita”

Leggi su golssip

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ma si sono già lasciati? Sembra proprio di sì. Neanche ildi venire allo scoperto che Mariohanno già posto fino alla loro. Questo almeno è quello che sembra se si leggono le parole che hanno scritto entrambi nelle storie di Instagram. L'attaccante ha sottolineato: "Essere single non è una colpa. Essere fidanzati neanche. Ma conoscere la persona che dice di essere A ma in fondo è B, sì. Perché bisogna darea chi davvero lo merita e lo valorizza. Quindi in questo caso la colpa non è loro ma nostra".L'influencer ha risposto con una citazione: "Le persone diventano cieche davanti ai propri errori ma mai muti davanti agli errori degli altri". «Discutere, confrontare, ...