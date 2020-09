Youth League, cambia il format per l’edizione 2020/2021 i dettagli (Di giovedì 24 settembre 2020) La UEFA ha informato che cambierà il format della Youth League per l’edizione 2020/2021: ecco tutti i dettagli La UEFA ha informato che il format della Youth League 2020/2021: ecco il comunicato ufficiale. «Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un nuovo format per la UEFA Youth League 2020/21 a causa delle difficoltà esistenti nell’organizzazione della competizione e della reticenza dei calciatori minorenni a viaggiare nel contesto attuale. La competizione sarà caratterizzata da un format a eliminazione diretta che partirà dai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) La UEFA ha ino che cambierà ildellaper l’edizione: ecco tutti iLa UEFA ha ino che ildella: ecco il comunicato ufficiale. «Il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato un nuovoper la UEFA/21 a causa delle difficoltà esistenti nell’organizzazione della competizione e della reticenza dei calciatori minorenni a viaggiare nel contesto attuale. La competizione sarà caratterizzata da una eliminazione diretta che partirà dai ...

TUTTOJUVE_COM : UEFA Youth League, cambia il format: si parte il 21 marzo, dagli ottavi sarà eliminazione diretta - junews24com : UEFA Youth League: nuovo formato per la competizione. Il comunicato - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: La Uefa stravolge il format della Youth League: nel 2020-2021 solo sfide a eliminazione diretta - FcInterNewsit : La Uefa stravolge il format della Youth League: nel 2020-2021 solo sfide a eliminazione diretta - LucaFioretti13 : RT @MondoPrimavera: ??In arrivo un nuovo format per la #YouthLeague della prossima stagione?? -

Ultime Notizie dalla rete : Youth League UEFA Youth League: nuovo formato per la competizione. Il comunicato Juventus News 24 Youth League, cambia il format per l’edizione 2020/2021 i dettagli

La UEFA ha informato che cambierà il format della Youth League per l’edizione 2020/2021: ecco tutti i dettagli La UEFA ha informato che il format della Youth League 2020/2021: ecco il comunicato uffic ...

Dalle cinque sostituzioni alle date della Nations League: le novità della UEFA

Di seguito tutte le decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA, d’accordo con la European Club Association (ECA) e le European Leagues. NYON – Oggi, il Comitato Esecutivo UEFA, d’accordo con la Euro ...

La UEFA ha informato che cambierà il format della Youth League per l’edizione 2020/2021: ecco tutti i dettagli La UEFA ha informato che il format della Youth League 2020/2021: ecco il comunicato uffic ...Di seguito tutte le decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA, d’accordo con la European Club Association (ECA) e le European Leagues. NYON – Oggi, il Comitato Esecutivo UEFA, d’accordo con la Euro ...