Xbox non annuncerà nuove acquisizioni durante il Tokyo Game Show 2020 (Di giovedì 24 settembre 2020) L'acquisizione da parte di Microsoft di ZeniMax Media, la società madre di Bethesda, è stata una delle più grandi notizie nel settore dei videogiochi. Ma ora Xbox sta respingendo qualsiasi speculazione su altre grandi acquisizioni.Xbox ha confermato i suoi piani per il prossimo Tokyo Game Show 2020. In un elenco di cose che verrà e non verrà mostrato, Xbox specifica che non ci saranno "nuove notizie sulle acquisizioni durante la fiera".Le voci sull'acquisizione di Sega da parte di Xbox sono già circolate in rete, anche se al momento non c'è qualcosa di concreto.

Eurogamer_it : Al #TGS2020 non ci saranno annunci su nuove acquisizioni da parte di #Xbox. - claudiosky95 : Questa è retrocompatibilità. @Sony hai molto da imparare. Con questo non voglio promuovere alcun tipo di console wa… - VideoGamersITA : Xbox ha in mente altre acquisizioni? Se sì, non le sapremo a breve - - LaTanaDelGizmo : Playstation 5 e Xbox Series X sono già un successo.. Non vediamo l'ora! - AlbertoMalpe : Sta sera spache tut l’Xbox non vuole leggere i blu ray dc -