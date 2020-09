Ugl | manutenzione solo su social Raggi | Roma in ginocchio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020)– “Ieri sera nella Capitale, al primo temporale della stagione ed e’ andato in scena il solito spettacolo pietoso: strade allagate, rami caduti, fermate della metro chiuse, black out ed altri innumerevoli disagi che hanno paralizzato la citta’ creando difficolta’ enormi per cittadini e lavoratori.” “Come al solitoarriva impreparata alle piogge stagionali, un copione che va avanti da anni senza che si faccia realmente qualcosa di concreto per migliorare la situazione, nonostante sulla pagina facebook della Sindaca Virginiavengano annunciati in pompa magna lavori didegli alberi e interventi di pulizia dei tombini, mentre sul disastro di ieri sera neanche una parola”. Queste le parole di Ermenegildo Rossi, Segretario UGL di ...