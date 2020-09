UFFICIALE – Mendy è un nuovo giocatore del Chelsea | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Edouardè undel: il portiere ha firmato un contratto di cinque anni con il club inglese Edouardè undel. Il portiere senegalese ha firmato un contratto di cinque anni con i Blues. Queste le sue prime parole: «Sono così entusiasta di unirmi al. È un sogno per me far parte di questa squadra entusiasmante e lavorare con Frank Lampard e tutto il suo staff tecnico. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e non vedo l’ora di iniziare». It’s official! Edouardis a Blue! ✍️🔵#WelcomeFC ...