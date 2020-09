Supergirl, The Flash, All Rise tornano sul set, la tv broadcaster americana riparte (Di giovedì 24 settembre 2020) The Flash, Supergirl, All Rise, All American, Stargirl le date per i ritorni sul set La tv riparte…per non morire. Il mantra è un po’ questo in tutto il mondo con la tv broadcaster americana che si ritrova a dover affrontare l’amletico dubbio “ma quanti torneranno”? I debutti di questi giorni di Fox che ha scelto di lanciare prodotti acquisiti e altri lasciati dalla scorsa stagione, non fa ben sperare (l’originale Filthy Rich nonostante Kim Cattrall si è fermato a 2,4 milioni e 0.3 di rating), ma la speranza è che il ritorno dei pezzi da 90 da Grey’s Anatomy a NCIS e This is Us (a proposito anticipato al 27 ottobre), possa riportare il pubblico davanti alle pubblicità della tv, dopo mesi trascorsi recuperando show in ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 settembre 2020) The, All, All American, Stargirl le date per i ritorni sul set La tv…per non morire. Il mantra è un po’ questo in tutto il mondo con la tvche si ritrova a dover affrontare l’amletico dubbio “ma quanti torneranno”? I debutti di questi giorni di Fox che ha scelto di lanciare prodotti acquisiti e altri lasciati dalla scorsa stagione, non fa ben sperare (l’originale Filthy Rich nonostante Kim Cattrall si è fermato a 2,4 milioni e 0.3 di rating), ma la speranza è che il ritorno dei pezzi da 90 da Grey’s Anatomy a NCIS e This is Us (a proposito anticipato al 27 ottobre), possa riportare il pubblico davanti alle pubblicità della tv, dopo mesi trascorsi recuperando show in ...

