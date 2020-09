Su cosa si baserà la difesa di Salvini in tribunale per il caso Gregoretti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Finita la campagna elettorale, arriva il processo. E ora la versione diche si dichiara colpevole per ilnon sembra esistere più, anzi. Il leader della Lega ha in mente una robustada portare davanti al giudice il prossimo 3 ottobre. Ilcerca di assegnare le responsabilità per quella nave che – nel luglio 2019, quindi durante il periodo del governo Lega-5Stelle – non ha potuto toccare terra italiana ed entrare nel porto per più di tre giorni. A bordo c’erano 116 persone salvate dalle acque del Mediterraneo dalla nave della Marina militare. L’accusa aè quella di sequestro di persona e il processo avverrà nel ...