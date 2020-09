Si dimette maggioranza consiglieri, cade giunta Piscitelli a Cervino: arriva il Commissario (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto ha sospeso il Consiglio comunale di Cervino, in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali (nove su un totale di dodici), avvenuta due giorni fa, in piena tornata elettorale; una circostanza che ha decretato la fine anticipata dell’amministrazione guidata da Gennato Piscitelli, eletto nel maggio 2019. Alla guida del Comune è stato nominato il Commissario straordinario Stefano Italiano, viceprefetto aggiunto in servizio a Caserta. Ruberto ha anche formulato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del Consiglio comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto ha sospeso il Consiglio comunale di, in seguito alle dimissioni delladeicomunali (nove su un totale di dodici), avvenuta due giorni fa, in piena tornata elettorale; una circostanza che ha decretato la fine anticipata dell’amministrazione guidata da Gennato, eletto nel maggio 2019. Alla guida del Comune è stato nominato ilstraordinario Stefano Italiano, viceprefetto aggiunto in servizio a Caserta. Ruberto ha anche formulato al Ministero dell’Interno la proposta di scioglimento del Consiglio comunale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nel piccolo comune di Carbone in provincia di Potenza il sindaco Vincenzo Scavello, della lista ”Onesti e liberi”, è stato eletto ieri ma si è già dimesso e con lui i consiglieri di maggioranza eletti ...

