Serie C, si lavora per revocare lo sciopero: Ghirelli e Gravina a colloquio con Calcagno (Di giovedì 24 settembre 2020) Si cerca una soluzione per evitare lo sciopero indetto dall'AIC che si è schierato dalla parte dei calciatori di Serie C.Al momento la prima giornata della terza Serie italiana è stata posticipata a causa proprio della nota ufficiale dell'Assocalciatori, ma al momento si sta lavorando per risolvere la questione. Nelle ultime ore c'è stato un fitto dialogo tra i presidenti Gravina (FIGC) e Ghirelli (Lega Pro) che insieme a Umberto Calcagno (vicepresidente vicario del sindacato dei calciatori), stanno studiando una soluzione che possa accontentare tutti. Lo sciopero al momento è confermato ma, come rivelato da tuttoC.com, l'opportunità di vedere le squadre in campo domenica potrebbe non essere così remota.

