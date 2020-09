Serie B, Monza-Spal: dove vedere la partita in Tv e streaming (Di giovedì 24 settembre 2020) Monza-Spal è la partita che apre il campionato di Serie B 2020-2021 e che vede per protagoniste due squadre che si candidano alla promozione. I padroni di casa sono una neopromossa, ma hanno messo a segno un’importante campagna acquisti, a conferma dell’importante ambizione della coppia Berlusconi-Galliani, che non ha nascosto l’obiettivo. I ferraresi, invece, sono … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 settembre 2020)è lache apre il campionato diB 2020-2021 e che vede per protagoniste due squadre che si candidano alla promozione. I padroni di casa sono una neopromossa, ma hanno messo a segno un’importante campagna acquisti, a conferma dell’importante ambizione della coppia Berlusconi-Galliani, che non ha nascosto l’obiettivo. I ferraresi, invece, sono … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DiMarzio : #Monza-#Boateng, affare chiuso nella notte. Giocatore in arrivo fra oggi e domani - adriandelmonte : Kevin-Prince Boateng to join Silvio Berlusconi’s Monza in Serie B! ???? Last 2 years: Sassuolo ?? Barcelona ?? Fior… - Gazzetta_it : Che colpo del #Monza: preso #Boateng! E Prince ritrova #Berlusconi e #Galliani - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Si parte con Monza-SPAL - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Si parte con Monza-SPAL -