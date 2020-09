Salvini annuncia | “Ci sarà una segreteria politica” Scontro con Toti

Leggi su zon

(Di giovedì 24 settembre 2020) Matteola nascita di unapolitica, mentre continuano gli scontri nella coalizione:propone di riformare il centrodestra Matteogetta la spugna nel caos che ha travolto la coalizione di centro destra e a Porta a Portal’istituzione di unapolitica. “Ci sarà unapolitica. Io più delego, più son contento.”– ha detto in trasmissione il portavoce della Lega– ” È un momento in cui la società ha bisogno di risposte precise. Abbiamo creato dei dipartimenti. Quindi ci stiamo organizzando alla vecchia maniera. Non credo al partito di plastica, alla piattaforma Rousseau e al partito spot, credo ai consiglieri comunali e ...