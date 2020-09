Rio Ave-Milan in tv | data | orario e come vedere in streaming il playoff di Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Giovedì 1 ottobre adda definire ilsfiderà il Rio Ave in occasione deldi. Dopo aver superato Shamrock Rovers e Bodo/Glimt, per la squadra di Pioli c’è l’ostacolo più difficile in questo percorso preliminare che porta alla fase a gironi della competizione continentale. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio, oltre alle pagelle, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti.