Puglia, grave incidente, 19enne trasportato in codice rosso in ospedale, era alla guida di un monopattino elettrico che si è incastrato sotto il paraurti di un’auto (Di giovedì 24 settembre 2020) Gravissimo incidente ieri a Margherita di Savoia. Un’auto e un monopattino, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati. Ad avere la peggio il ragazzo che era alla guida del monopattino elettrico. Il suo mezzo si è incastrato sotto il paraurti dell’auto. Il ragazzo di 19 anni è stato trasportato all’ospedale “Bonomo” di Andria. L’incidente è avvenuto in viale Ofanto alla periferia di Margherita di Savoia. Leggi su baritalianews (Di giovedì 24 settembre 2020) Gravissimoieri a Margherita di Savoia. Un’auto e un, per cause ancora in via di accertamento, si sono scontrati. Ad avere la peggio il ragazzo che eradel. Il suo mezzo si &eildell’auto. Il ragazzo di 19 anni &e; statoall’“Bonomo” di Andria. L’&e; avvenuto in viale Ofantoperiferia di Margherita di Savoia.

