Plastic Free | 60 appuntamenti in tutta Italia il 27 settembre | l’obiettivo è raccogliere 100mila kg di plastica

(Di giovedì 24 settembre 2020) Rimuovere dall’ambiente, in un solo giorno, 100 mila chilogrammi di rifiuti dia. È questo l’ambizioso obiettivo diche, domenica 27, in collaborazione con Flowe, organizza una giornata di raccolta in contemporanea in. Un obiettivo possibile che l’associazione guidata da Luca De Gaetano vuole raggiungere, forte dei suoi 160 referenti in tutto il Paese e 100 mila chilogrammi dia già raccolta. “Fino ad oggi – spiega De Gaetano – abbiamo rimosso 100.000 chilogrammi dia e rifiuti dall’ambiente e domenica 27 vogliamo raddoppiare in un solo giorno. Il problema dellaa è enorme e con questo ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Laghi di Ganzirri plastic free) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notizie da Messin… - Sebla991 : @plasticfreeit @teoxandra Brocca laica e soda stream, praticamente sono plastic free per l'acqua, prima gettavo 2/3… - RobyDeLucaUITO : RT @UITORINO: L'inaugurazione questa mattina del nuovo stabilimento di @Eurofork, progettato all'insegna della #sostenibilità ambientale, p… - DihPiemonte : RT @UITORINO: L'inaugurazione questa mattina del nuovo stabilimento di @Eurofork, progettato all'insegna della #sostenibilità ambientale, p… - mesapcluster : RT @UITORINO: L'inaugurazione questa mattina del nuovo stabilimento di @Eurofork, progettato all'insegna della #sostenibilità ambientale, p… -

Plastica d’A-Mare è il festival eco-friendly in programma al porto turistico di Roma fino al 10 ottobre. Un'occasione per comprendere sia i danni che la plastica in mare sta causando all’ambiente, sia ...Un’arena e un palco per gli eventi. Tutto completamente plastic free ed eco friendly. Wire si pone come spazio aggregante per aziende, startup e professionisti, ma anche come luogo aperto alla città.