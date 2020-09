Pace fiscale: il giorno del giudizio sarà il 10 Dicembre (Di giovedì 24 settembre 2020) Il difficile momento che sta vivendo il nostro Paese è sottolineato dalle azioni che il Fisco sta mettendo in atto per ricostruire un rapporto di fiducia saldo con i cittadini. L’economia è davvero in difficoltà dopo il lockdown e le istituzioni sembrano intenzionate a rilanciare il Paese evitando quella che molti hanno già definito la “bomba sociale”. In sostanza si vuole evitare che i cittadini, già in crisi economica piuttosto forte, si vengano a trovare in una posizione disperata. Tutto questo evitando però che alcuni “furbetti” si approfittino della situazione. I furbetti non mancano mai Il Fisco ha disposto una forte osservazione dei flussi di pagamento ed un monitoraggio preciso dei versamenti, affinché i contribuenti meno onesti evitino di utilizzare questo importante strumento di aiuto per trarne ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) Il difficile momento che sta vivendo il nostro Paese è sottolineato dalle azioni che il Fisco sta mettendo in atto per ricostruire un rapporto di fiducia saldo con i cittadini. L’economia è davvero in difficoltà dopo il lockdown e le istituzioni sembrano intenzionate a rilanciare il Paese evitando quella che molti hanno già definito la “bomba sociale”. In sostanza si vuole evitare che i cittadini, già in crisi economica piuttosto forte, si vengano a trovare in una posizione disperata. Tutto questo evitando però che alcuni “furbetti” si approfittino della situazione. I furbetti non mancano mai Il Fisco ha disposto una forte osservazione dei flussi di pagamento ed un monitoraggio preciso dei versamenti, affinché i contribuenti meno onesti evitino di utilizzare questo importante strumento di aiuto per trarne ...

antony_virgilio : @matteosalvinimi Pace fiscale (sotto i 100.000 euro) per far ripartire il paese!! - GermanaGea : RT @estovestnordsud: Naomo Lodi,da ex barbiere a vice sindaco leghista. Casa popolare,pluri pignorato dallo Stato e da privati per circa 47… - pietro_zaccara : @matteosalvinimi Pace fiscale. Cioè condono. Cioè ceffoni agli italiani onesti tra cui anche della lega. Che magari non la voteranno più. - RonchiPhoto : @NazzarenoMi @CarmineSaturday @VinShound @matteosalvinimi fiat tax dove? ha solo aumentato i massimali della legge… - NazzarenoMi : @CarmineSaturday @VinShound @matteosalvinimi Quota 100 Decreto sicurezza uno Decreto sicurezza due Dl Legittima dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Pace fiscale La pace fiscale per evitare lo scontro sociale Giornal Regionali, Edoardo Rixi: "Contento per le Marche, vittoria storica. M5S sparito"

Flat Tax, Rixi (Lega): 'Prima la pace fiscale, poi ...

Equitalia annulla multe, tasse e bollo auto con la decisione assurda

Equitalia è giunta alla conclusione di valutare il condono fiscale in relazione alle cartelle esattoriali. L’epocale decisione è stata presa a valle di una sentenza della Corte di Cassazione. Con gran ...

Flat Tax, Rixi (Lega): 'Prima la pace fiscale, poi ...Equitalia è giunta alla conclusione di valutare il condono fiscale in relazione alle cartelle esattoriali. L’epocale decisione è stata presa a valle di una sentenza della Corte di Cassazione. Con gran ...