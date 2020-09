MotoGp, Rossi: "Con Petronas tutto fatto. L'ufficialità arriverà questo weekend" (Di giovedì 24 settembre 2020) Ormai non ci sono più dubbi: nel 2021 Valentino Rossi sarà ancora in MotoGp con il team Petronas . La firma del Dottore con la scuderia satellite della Yamaha , dove al suo posto finirà Fabio ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Ormai non ci sono più dubbi: nel 2021 Valentinosarà ancora incon il team. La firma del Dottore con la scuderia satellite della Yamaha , dove al suo posto finirà Fabio ...

