Milan Bodo Glimt streaming e diretta tv | dove vedere il preliminare di Europa League

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 settembre 2020)TV – Questa sera, giovedì 24 settembre 2020, alle ore 20.30si affrontano a San Siro per il terzo turnodi. Dopo aver superato a Dublino lo Shamrock Rovers, i rossoneri affrontano un ulteriore sfida con il profumo d’. Una gara secca contro i norvegesi assolutamente alla portata del, ma da non sottovalutare. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30.in tv e live? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e ...