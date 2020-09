L’Odissea della Alan Kurdi si conclude a Olbia (Di giovedì 24 settembre 2020) Che i naufraghi della Alan Kurdi dovessero sbarcare in Italia lo prescrivono le convenzioni internazionali che proteggono la vita dai pericoli del mare. Che la nave non potesse raggiungere Marsiglia, come annunciato dall’equipaggio, era evidente dalle previsioni meteorologiche che annunciano bufera. Il governo italiano, però, ha assunto la responsabilità del caso solo ieri, quando ha finalmente indicato un porto di sbarco: Olbia. «Lo chiedevamo da sabato», ha detto Gorden Isler, fondatore della Ong. La mossa dell’esecutivo è arrivata solo dopo … Continua L'articolo L’Odissea della Alan Kurdi si conclude a Olbia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 settembre 2020) Che i naufraghidovessero sbarcare in Italia lo prescrivono le convenzioni internazionali che proteggono la vita dai pericoli del mare. Che la nave non potesse raggiungere Marsiglia, come annunciato dall’equipaggio, era evidente dalle previsioni meteorologiche che annunciano bufera. Il governo italiano, però, ha assunto la responsabilità del caso solo ieri, quando ha finalmente indicato un porto di sbarco:. «Lo chiedevamo da sabato», ha detto Gorden Isler, fondatoreOng. La mossa dell’esecutivo è arrivata solo dopo … Continua L'articolo L’Odisseasiproviene da il manifesto.

AndreaMarcolong : Se in tempo di pace e di prosperità chiediamo a Omero d’insegnarci la vita, a ogni rivolgimento della Storia dovrem… - manugasperoni : RT @AndreaMarcolong: Se in tempo di pace e di prosperità chiediamo a Omero d’insegnarci la vita, a ogni rivolgimento della Storia dovremmo… - nicatta : RT @AndreaMarcolong: Se in tempo di pace e di prosperità chiediamo a Omero d’insegnarci la vita, a ogni rivolgimento della Storia dovremmo… - murielllo : RT @AndreaMarcolong: Se in tempo di pace e di prosperità chiediamo a Omero d’insegnarci la vita, a ogni rivolgimento della Storia dovremmo… - teofrasto7 : RT @AndreaMarcolong: Se in tempo di pace e di prosperità chiediamo a Omero d’insegnarci la vita, a ogni rivolgimento della Storia dovremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Odissea della Commercialisti, odissea di agosto per scadenze e adempimenti: «Così non chiudiamo i bilanci» Corriere della Sera