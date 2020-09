La zona rossa nel centro storico di Genova che Toti e Bucci non hanno voluto (Di giovedì 24 settembre 2020) “Abbiamo la presenza di un potenziale cluster nel centro storico e abbiamo deciso, per salvaguardare la salute, di prendere alcune misure precauzionali che sono quelle già prese a Spezia e in altre città. Dal momento della firma dell’ordinanza, questa sera, abbiamo definito un’area in cui estendiamo l’obbligo di mascherina per tutto il giorno all’aperto, indipendentemente dalle distanze”, spiegava ieri il sindaco di Genova Marco Bucci oggi nel corso del punto stampa in Regione sull’emergenza coronavirus in Liguria, aggiornando sulle nuove misure contenute nell’ordinanza regionale adottata di concerto con il comune e in vigore in un perimetro del centro storico di Genova dove negli ultimi giorni sono cresciuti ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Abbiamo la presenza di un potenziale cluster nele abbiamo deciso, per salvaguardare la salute, di prendere alcune misure precauzionali che sono quelle già prese a Spezia e in altre città. Dal momento della firma dell’ordinanza, questa sera, abbiamo definito un’area in cui estendiamo l’obbligo di mascherina per tutto il giorno all’aperto, indipendentemente dalle distanze”, spiegava ieri il sindaco diMarcooggi nel corso del punto stampa in Regione sull’emergenza coronavirus in Liguria, aggiornando sulle nuove misure contenute nell’ordinanza regionale adottata di concerto con il comune e in vigore in un perimetro deldidove negli ultimi giorni sono cresciuti ...

