La lacca per capelli fa miracoli come smacchiatore: il segreto per le macchie di vino che non tutti conoscono (Di giovedì 24 settembre 2020) La lacca per capelli è una di quelle cose che in casa non manca mai. Mantenere la piega, soprattutto in estate, è fondamentale. Non tutti sanno, però, che è anche un incredibile smacchiatore. Oltre a eliminare macchie ostinatissime, come quella del vino, agisce anche sulla polvere… La lacca elimina la polvere e smacchia gli abiti come ben sappiamo, la lacca per capelli è una nostra grande alleata. Per esempio: la usiamo prima di uscire per fissare la piega appena fatta oppure quando vogliamo farla durare più a lungo anche quando gli agenti atmosferici non lo permettono. La lacca però ha il potere di risolvere anche altri ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Laperè una di quelle cose che in casa non manca mai. Mantenere la piega, soprattutto in estate, è fondamentale. Nonsanno, però, che è anche un incredibile. Oltre a eliminareostinatissime,quella del, agisce anche sulla polvere… Laelimina la polvere e smacchia gli abitiben sappiamo, laperè una nostra grande alleata. Per esempio: la usiamo prima di uscire per fissare la piega appena fatta oppure quando vogliamo farla durare più a lungo anche quando gli agenti atmosferici non lo permettono. Laperò ha il potere di risolvere anche altri ...

FRAnglophile : Ho comprato una lacca che ha LO STESSO IDENTICO ODORE della mousse che mettevo nei capelli per farli ricci appiccic… - claudia_gln : @simorugg @depi_depi74 @Bukaniere @CheshireCat_82 @Death35902652 @Fa_fanculo @Andy_983 @MaryR_Fra @paromatta… - SpriocDorcha : Oltre ad avere degli spaghetti, sono molto fini, poi i miei sono anche grassi e dopo 2 giorni dal lavaggio mi tocca… - bhgai : Io: i capelli puliti mi stanno durando pochissimo Sempre io: lacca, siero per farli mossi, li tocco ogni secondo,… - itssclaa : @mastiicazzi Abbastanza bene se non fosse per i boccoli che durano 30 minuti in croce con 18 chili di lacca -

Ultime Notizie dalla rete : lacca per Gli usi alternativi della lacca per capelli Proiezioni di Borsa Elezioni a Lacco Ameno, ira Pascale: «Pareggio? Avevo vinto io»

Denunce penali, ricorsi, accuse al vetriolo. È in questo clima incandescente che fra due domeniche gli elettori di Lacco Ameno torneranno alle urne per un ballottaggio fra candidati sindaci che di nor ...

Elezioni Comunali Lacco Ameno: scontro dopo i risultati. Ballottaggio De Siano-Pascale

Giacomo Pascale (lista "Il Faro") e Domenico De Siano ("Per sempre Lacco Ameno"). Il primo , sicuro di aver vinto, il secondo non certo di aver perso. Il risultato è una notte di tensioni a Lacco ...

Denunce penali, ricorsi, accuse al vetriolo. È in questo clima incandescente che fra due domeniche gli elettori di Lacco Ameno torneranno alle urne per un ballottaggio fra candidati sindaci che di nor ...Giacomo Pascale (lista "Il Faro") e Domenico De Siano ("Per sempre Lacco Ameno"). Il primo , sicuro di aver vinto, il secondo non certo di aver perso. Il risultato è una notte di tensioni a Lacco ...