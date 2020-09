Il Paradiso delle signore: Nicoletta torna e smaschera Ludovica (Di giovedì 24 settembre 2020) A Il Paradiso delle signore si avvicina sempre più il ritorno di Nicoletta Cattaneo, la quale è destinata a movimentare non poche le vicende della soap opera ambientata negli anni ’60. Le anticipazioni rivelano che l’ex Venere tornerà con la piccola Margherita, ma senza suo marito Cesare ed inizierà a vedere nuovamente Riccardo. Tra i due, si riaccende il sentimento mai spento mentre Ludovica cercherà di accelerare il matrimonio. Nozze che però, non ci saranno, in quanto proprio il giorno della cerimonia quando tutto sarà pronto, Nicoletta arriverà con le prove che Ludovica non è incinta ed il Guarnieri junior sconvolto non la sposerà più. Anticipazioni Il Paradiso ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 settembre 2020) A Ilsi avvicina sempre più il ritorno diCattaneo, la quale è destinata a movimentare non poche le vicende della soap opera ambientata negli anni ’60. Le anticipazioni rivelano che l’ex Venere tornerà con la piccola Margherita, ma senza suo marito Cesare ed inizierà a vedere nuovamente Riccardo. Tra i due, si riaccende il sentimento mai spento mentrecercherà di accelerare il matrimonio. Nozze che però, non ci saranno, in quanto proprio il giorno della cerimonia quando tutto sarà pronto,arriverà con le prove chenon è incinta ed il Guarnieri junior sconvolto non la sposerà più. Anticipazioni Il...

