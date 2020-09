IGD | da MPS finanziamento di 36 | 3 milioni con garanzia Sace

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ ha sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena un’operazione diper 36,3con durata 6 anni, assistita danell’ambito del programmaItalia (tasso, inclusivo del costo dellastatale, in linea con il costo medio del debito del Gruppo). Questo– spiega una nota della società – congiuntamente ad altre azioni intraprese dalla Società negli scorsi mesi, quali il rinnovo delle linee di credito committed, la riduzione/sospensione di alcune capex e la riduzione del dividendo al minimo obbligatorio richiesto per il mantenimento del regime speciale SIIQ, mira a consolidare la struttura ...

