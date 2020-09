I migranti salvati dalla Alan Kurdi sbarcheranno in Sardegna. Salvini: “È bastato che la Francia alzasse la voce” (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “La nave tedesca Alan Kurdi ha chiesto di poter sbarcare le persone a bordo e, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo marine, ha inoltre chiesto di ridossarsi nella rada di Arbatax, riparo più vicino alla sua attuale posizione. Contestualmente all’autorizzazione a tali richieste, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei 133 migranti soccorsi in mare di cui 125 sono ancora presenti a bordo. L’80% dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei”. Così in una nota del Viminale.SALVINI: FRANCIA FA VOCE GROSSA E ALAN KURDI VA IN SARDEGNA Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “La nave tedesca Alan Kurdi ha chiesto di poter sbarcare le persone a bordo e, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo marine, ha inoltre chiesto di ridossarsi nella rada di Arbatax, riparo più vicino alla sua attuale posizione. Contestualmente all’autorizzazione a tali richieste, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei 133 migranti soccorsi in mare di cui 125 sono ancora presenti a bordo. L’80% dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei”. Così in una nota del Viminale.SALVINI: FRANCIA FA VOCE GROSSA E ALAN KURDI VA IN SARDEGNA

