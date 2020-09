“I clan storici a Napoli non arretrano”: dura verità in Commissione antimafia (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia, il prefetto di Napoli Marco Valentini, ha dichiarato che “non è vero che le famiglie storiche della camorra hanno fatto un passo indietro e che questo abbia determinato una guerra per bande sul territorio”. “Gli atti particolarmente violenti che si ripetono di frequenza nell’area metropolitana di Napoli – ha continuato il prefetto Valentini – da una sovrapposizione organizzata di livelli criminali che vede a Napoli attivi i clan storici dei Mazzarella, dei Liccardo e dei Contini ed in provincia da clan come i Mallardo, i Moccia ed altri ancora. La mera gestione di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– In audizione davanti allaparlamentare, il prefetto diMarco Valentini, ha dichiarato che “non è vero che le famiglie storiche della camorra hanno fatto un passo indietro e che questo abbia determinato una guerra per bande sul territorio”. “Gli atti particolarmente violenti che si ripetono di frequenza nell’area metropolitana di– ha continuato il prefetto Valentini – da una sovrapposizione organizzata di livelli criminali che vede aattivi idei Mazzarella, dei Liccardo e dei Contini ed in provincia dacome i Mallardo, i Moccia ed altri ancora. La mera gestione di ...

Notiziedi_it : Camorra, il prefetto in commissione antimafia: non è vero che i clan storici ?hanno fatto passi indietro - corrmezzogiorno : #Napoli Camorra, il prefetto a Roma: i clan «storici» non hanno mai perso potere - JohnHard3 : RT @mattinodinapoli: Camorra, il prefetto in commissione antimafia: non è vero che i clan storici ?hanno fatto passi indietro https://t.c… - 007Vincentxxx : RT @mattinodinapoli: Camorra, il prefetto in commissione antimafia: non è vero che i clan storici ?hanno fatto passi indietro https://t.c… - mattinodinapoli : Camorra, il prefetto in commissione antimafia: non è vero che i clan storici ?hanno fatto passi indietro -

Ultime Notizie dalla rete : clan storici Camorra, il prefetto in commissione antimafia: non è vero che i clan storici hanno... Il Mattino Camorra, il prefetto: i clan storici non hanno perso potere

NAPOLI - «Non è vero che le famiglie storiche della camorra hanno fatto un passo indietro e che questo abbia determinato una guerra per bande sul territorio» ha detto il prefetto di Napoli, Marco Vale ...

Camorra, il prefetto in commissione antimafia: non è vero che i clan storici hanno fatto passi indietro

«Gli atti particolarmente violenti che si ripetono con frequenza nell' area metropolitana di Napoli - ha detto il prefetto Valentini - da una sovrapposizione organizzata di livelli criminali che vede ...

NAPOLI - «Non è vero che le famiglie storiche della camorra hanno fatto un passo indietro e che questo abbia determinato una guerra per bande sul territorio» ha detto il prefetto di Napoli, Marco Vale ...«Gli atti particolarmente violenti che si ripetono con frequenza nell' area metropolitana di Napoli - ha detto il prefetto Valentini - da una sovrapposizione organizzata di livelli criminali che vede ...