Grande Fratello Vip, Signorini conferma: “Nuovi concorrenti in arrivo” (Di giovedì 24 settembre 2020) Signorini ha confermato l’ingresso di nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. Chi sono? Lui si è sbilanciato e rivelato chi vorrebbe. Alfonso Signorini, dopo soltanto una settimana dal debutto sul piccolo schermo degli italiani della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si è ritrovato con ben due concorrenti in meno. Una, Flavia Vento, che ha … L'articolo Grande Fratello Vip, Signorini conferma: “Nuovi concorrenti in arrivo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 settembre 2020)hato l’ingresso di nuovialVip. Chi sono? Lui si è sbilanciato e rivelato chi vorrebbe. Alfonso, dopo soltanto una settimana dal debutto sul piccolo schermo degli italiani della quinta edizione delVip, si è ritrovato con ben duein meno. Una, Flavia Vento, che ha … L'articoloVip,: “Nuoviin arrivo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - FcaPitti : RT @claudio_2022: Fausto Leali espulso dal Grande Fratello. Il cantante messo al rogo per aver detto «n**ro» - longwayfromMike : Sempre più convinta che quest'anno il cast sia uno dei migliori dell'edizione del grande fratello #GFVIP - stoopidhun : RT @notsalvat0re: comunque che dire non vedo nessuna indignazione, nessun tipo di fastidio da parte di nessuno per quanto riguarda ció che… -