Gazzetta: il Monza riporta Boateng in Italia (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Monza ha riportato Kevin Prince Boateng in Italia: operazione in chiusura, come ha scritto la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista offensivo classe 1987, reduce da un’esperienza con il Besiktas, era ancora di proprietà della Fiorentina. Qualche mese fa Galliani aveva confessato di aver provato a trattare Boateng, ritenendolo fuori dalla portata del Monza. Invece, sotto sotto, covava il colpo che ha ormai centrato. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilhato Kevin Princein: operazione in chiusura, come ha scritto ladello Sport. Il centrocampista offensivo classe 1987, reduce da un’esperienza con il Besiktas, era ancora di proprietà della Fiorentina. Qualche mese fa Galliani aveva confessato di aver provato a trattare, ritenendolo fuori dalla portata del. Invece, sotto sotto, covava il colpo che ha ormai centrato. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

albyfloyd_me : @Gazzetta_it Hanno preso il Monza e ci stanno giocando come con i trenini lima per scaricare i loro soldoni... tra… - Dibbello : “Il Monza riporta Boateng in Italia” titola la Gazzetta ... peccato fosse tesserato alla Fiorentina - Gazzetta_it : Che colpo del #Monza: preso #Boateng! E Prince ritrova #Berlusconi e #Galliani - tweettatore : @il_monza @LucaMarelli72 Per - tuttofrosinone : La Gazzetta dello Sport: 'Lecce l’anti Monza. L’Empoli ci riprova. Rebus Cremonese' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Monza Che colpo del Monza: preso Boateng! E Prince ritrova Berlusconi e Galliani La Gazzetta dello Sport Monza, curve da record. Marciello (pilota GT): “Performance F.1 impressionanti”

L’Autodromo di Monza si conferma, di nome e di fatto, il Tempio della Velocità nel calendario del Mondiale Formula 1. Il 91° Gran Premio d’Italia andato in scena nell’ultimo weekend, va in archivio co ...

Formula della Del Monte Coppa Italia

Partecipano le 12 formazioni iscritte al Campionato di SuperLega 2020/21. Le migliori 4 classificate della stagione 2019/20 (Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas T ...

L’Autodromo di Monza si conferma, di nome e di fatto, il Tempio della Velocità nel calendario del Mondiale Formula 1. Il 91° Gran Premio d’Italia andato in scena nell’ultimo weekend, va in archivio co ...Partecipano le 12 formazioni iscritte al Campionato di SuperLega 2020/21. Le migliori 4 classificate della stagione 2019/20 (Cucine Lube Civitanova, Leo Shoes Modena, Sir Safety Conad Perugia e Itas T ...