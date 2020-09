Flamengo, 16 positivi al Covid-19: chiesto il rinvio della prossima partita (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono ben 16 i positivi al Covid-19 per il Flamengo, costretto a chiedere il rinvio della prossima partita di campionato Il Flamengo sotto l’attacco del Covid-19. Sono infatti 16 i calciatori risultati positivi al Coronavirus tra cui, come riporta l’Ansa, ci sono anche l’ex Roma Gerson e l’ex Fiorentina Pedro. Una squadra più che dimezzata, tanto che il club brasiliano è stato costretto a chiedere alla Federazione il rinvio della prossima partita di campionato. Il Flamengo si ritrova senza calciatori e attende fiducioso una decisione ufficiale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono ben 16 ial-19 per il, costretto a chiedere ildi campionato Ilsotto l’attacco del-19. Sono infatti 16 i calciatori risultatial Coronavirus tra cui, come riporta l’Ansa, ci sono anche l’ex Roma Gerson e l’ex Fiorentina Pedro. Una squadra più che dimezzata, tanto che il club brasiliano è stato costretto a chiedere alla Federazione ildi campionato. Ilsi ritrova senza calciatori e attende fiducioso una decisione ufficiale. Leggi su Calcionews24.com

