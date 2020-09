Fabrizio Corona sfogo social sul caso Suarez (Di giovedì 24 settembre 2020) Fabrizio Corona non si trattiene e nonostante stia scontando la fine della sua pena ai domiciliari e dovrebbe tenere un basso profilo, non riesce a non farsi notare. Nelle ultime ore l’ex re dei paparazzi ha pubblicato un video sul suo account Instagram dove denuncia e chiede un’indagine accurata sul caso Suarez. Corona sostiene che la giustizia deve essere uguale per tutti e la situazione sul giocatore destinato alla Juventus deve essere chiarita al più presto. Corona che ha già scontato 5 anni in carcere tra annessi e connessi e varie condanne, il resto della pena tra la comunità e i domiciliari ora denuncia il suo diniego nei confronti di un caso che lui definisce la vergogna degli ultimi anni, premette anche che la sua non ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 settembre 2020)non si trattiene e nonostante stia scontando la fine della sua pena ai domiciliari e dovrebbe tenere un basso profilo, non riesce a non farsi notare. Nelle ultime ore l’ex re dei paparazzi ha pubblicato un video sul suo account Instagram dove denuncia e chiede un’indagine accurata sulsostiene che la giustizia deve essere uguale per tutti e la situazione sul giocatore destinato alla Juventus deve essere chiarita al più presto.che ha già scontato 5 anni in carcere tra annessi e connessi e varie condanne, il resto della pena tra la comunità e i domiciliari ora denuncia il suo diniego nei confronti di unche lui definisce la vergogna degli ultimi anni, premette anche che la sua non ...

