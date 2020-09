Esame italiano Suarez, la Juve trema, spunta il nome del Ds: “più importante di Mattarella” (Di giovedì 24 settembre 2020) Ci sarebbe anche il nome di Fabio Paratici, dipendente della Juventus, nelle intercettazioni per la truffa-Esame di Luis Suarez. Suarez a Perugia (Fonte foto: web)Continua e probabilmente sarà così per molto tempo, la telenovela-Suarez. E no, purtroppo stavolta non si parla di calciomercato (l’attaccante è andato all’Atletico Madrid), ma dell’Esame sostenuto a Perugia dall’uruguaiano, su cui indaga la Guardia di Finanza. Sembrerebbe, che scavando tra le intercettazioni rinvenute dall’interno dell’ateneo perugino, sia venuto fuori anche il nome del Direttore Sportivo della Juventus, Paratici. Non c’è nessuna ufficialità di nesso tra la squadra ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020) Ci sarebbe anche ildi Fabio Paratici, dipendente dellantus, nelle intercettazioni per la truffa-di Luisa Perugia (Fonte foto: web)Continua e probabilmente sarà così per molto tempo, la telenovela-. E no, purtroppo stavolta non si parla di calciomercato (l’attaccante è andato all’Atletico Madrid), ma dell’sostenuto a Perugia dall’uruguaiano, su cui indaga la Guardia di Finanza. Sembrerebbe, che scavando tra le intercettazioni rinvenute dall’interno dell’ateneo perugino, sia venuto fuori anche ildel Direttore Sportivo dellantus, Paratici. Non c’è nessuna ufficialità di nesso tra la squadra ...

