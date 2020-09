Elettra Lamborghini, la sorella Ginevra: “Non andrò alle nozze” (Di giovedì 24 settembre 2020) Ginevra Lamborghini non andrà alle nozze di sua sorella Elettra. L’ereditiera il prossimo 26 settembre giurerà amore eterno ad Afrojack. Un matrimonio molto atteso che promette momenti emozionanti e tanto divertimento. Da mesi ormai la cantante racconta su Instagram i preparativi – dall’abito da sposa al ricevimento – realizzati con l’aiuto di Enzo Miccio, wedding planner dei vip. Nelle ultime ore però su Instagram sua sorella ha svelato che non sarà presente al matrimonio. “Andrai al matrimonio di Elettra?”, ha chiesto un utente e lei ha risposto semplicemente con un “no”. Una scelta inaspettata visto che le testimoni di nozze della Lamborghini saranno proprio le sorelle ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 settembre 2020)non andrànozze di sua. L’ereditiera il prossimo 26 settembre giurerà amore eterno ad Afrojack. Un matrimonio molto atteso che promette momenti emozionanti e tanto divertimento. Da mesi ormai la cantante racconta su Instagram i preparativi – dall’abito da sposa al ricevimento – realizzati con l’aiuto di Enzo Miccio, wedding planner dei vip. Nelle ultime ore però su Instagram suaha svelato che non sarà presente al matrimonio. “Andrai al matrimonio di?”, ha chiesto un utente e lei ha risposto semplicemente con un “no”. Una scelta inaspettata visto che le testimoni di nozze dellasaranno proprio le sorelle ...

