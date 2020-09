Dopo il taglio dei parlamentari la riforma della legge elettorale: le proposte dei partiti (Di giovedì 24 settembre 2020) Il mondo della politica si appresta ad affrontare il tema della riforma della legge elettorale: le proposte dei partiti. Tagliato il numero dei parlamentari grazie alla vittoria del sì al Referendum, ora bisogna procedere con la riforma della legge elettorale fortemente voluta dal Partito democratico che ha posto la riforma come contrappeso proprio al taglio dei parlamentari. Il problema è che la riforma della legge elettorale è decisamente più semplice a dirsi che a farsi. Anche perché in campo ci sono idee ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020) Il mondopolitica si appresta ad affrontare il tema: ledei. Tagliato il numero deigrazie alla vittoria del sì al Referendum, ora bisogna procedere con lafortemente voluta dal Partito democratico che ha posto lacome contrappeso proprio aldei. Il problema è che laè decisamente più semplice a dirsi che a farsi. Anche perché in campo ci sono idee ...

massimogara : Riforma cioè taglio. Si inizia a vedere impianto Legge di Bilancio #Pd e #M5s In pensione più tardi. Stangata sul g… - M5S_Europa : ?? #Referendum ?? Dopo anni di immobilismo una ampia maggioranza di cittadini ha detto SÌ a una riforma storica e ta… - vilmamoronese : Referendum, Di Maio: “Dopo il Sì, a quelli del No faremo firmare la proposta per taglio stipendi”… - raffo1900 : RT @susy43279731: Mentina su La7 dice che il MOVIMENTO adesso non ha più obiettivi al governo perché dopo il taglio dei parlamentari avremm… - NewsMondo1 : Dopo il taglio dei parlamentari la riforma della legge elettorale: le proposte dei partiti -