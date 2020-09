DayDreamer – Le Ali del Sogno, sospeso la domenica: ecco perchè non va in onda il 27 settembre (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo cambio di palinsesto per la soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno La scorsa settimana, dando un’occhiata ai palinsesti di Canale 5, la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno sembrava essere scomparsa dalla programmazione della rete ammiraglia Mediaset. Ora, invece, lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir riparte per la gioia dei telespettatori con i nuovi appuntamenti di sabato pomeriggio. Ricordiamo che la serie tv è partita lo scorso 10 giugno andando in onda tutta l’estate dal lunedì al venerdì al posto di Uomini e Donne. Visto il grande successo i vertici del Biscione l’hanno trasferita in prima serata e successivamente nel fine settimana. Ovviamente la scelta è dovuta al ritorno del dating show di Maria De Filippi. Lo ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo cambio di palinsesto per la soap opera– Le Ali delLa scorsa settimana, dando un’occhiata ai palinsesti di Canale 5, la soap opera turca– Le Ali delsembrava essere scomparsa dalla programmazione della rete ammiraglia Mediaset. Ora, invece, lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir riparte per la gioia dei telespettatori con i nuovi appuntamenti di sabato pomeriggio. Ricordiamo che la serie tv è partita lo scorso 10 giugno andando intutta l’estate dal lunedì al venerdì al posto di Uomini e Donne. Visto il grande successo i vertici del Biscione l’hanno trasferita in prima serata e successivamente nel fine settimana. Ovviamente la scelta è dovuta al ritorno del dating show di Maria De Filippi. Lo ...

Tonia83971674 : RT @Kotu_kral_yaman: Daydreamer – Le ali del sogno sarà sempre speciale per me e non nascondo che da parte mia c’è una vena nostalgica. Per… - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 26 settembre: Alyn provoca uno scandalo a Can e Sanem - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno sparisce dal palinsesto di Canale 5: che fine farà la soap? - Simona21982074 : RT @Kotu_kral_yaman: Daydreamer – Le ali del sogno sarà sempre speciale per me e non nascondo che da parte mia c’è una vena nostalgica. Per… - Annina801 : RT @Kotu_kral_yaman: Daydreamer – Le ali del sogno sarà sempre speciale per me e non nascondo che da parte mia c’è una vena nostalgica. Per… -