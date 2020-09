Crotone, subito Reca! Unico nome per la fascia. E assalto a Luperto (Di giovedì 24 settembre 2020) Arkadiusz Reca al Crotone. Il nome a sorpresa del primo settembre, ribadito anche nella serata di ieri, si materializza per il club calabrese. Un colpo importante e voluto, quello per il terzino sinistro classe 1995 dell’Atalanta. Reca era stato accostato al Genoa senza un criterio, visto che poi il Genoa ha preso Luca Pellegrini. Il Crotone ha avuto la pazienza di aspettare e si è assicurato la prima scelta per quel ruolo ruolo. Ora i calabresi insisteranno per Luperto, difensore centrale del Napoli. Foto: logo Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Arkadiusz Reca al. Ila sorpresa del primo settembre, ribadito anche nella serata di ieri, si materializza per il club calabrese. Un colpo importante e voluto, quello per il terzino sinistro classe 1995 dell’Atalanta. Reca era stato accostato al Genoa senza un criterio, visto che poi il Genoa ha preso Luca Pellegrini. Ilha avuto la pazienza di aspettare e si è assicurato la prima scelta per quel ruolo ruolo. Ora i calabresi insisteranno per, difensore centrale del Napoli. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

