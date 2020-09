Covid Francia, record storico di contagi: 16.000 in 24 ore. Il premier: lockdown possibile (Di giovedì 24 settembre 2020) record storico di contagi di Covid-19 in Francia: 16.096 in 24 ore. Le nuove cifre piombano su Parigi nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie. Le ha... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 24 settembre 2020)didi-19 in: 16.096 in 24 ore. Le nuove cifre piombano su Parigi nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie. Le ha...

Corriere : ?? ?? Chi arriva dalla Francia deve fare il tampone - SkyTG24 : Covid, il virus corre in Europa: record anche in Germania. In Francia 13.500 nuovi casi - Agenzia_Ansa : Il Covid tormenta l'Europa: paura in Francia, Belgio e Gran Bretagna #ANSA - Marte7983 : RT @Keynesblog: Corriere della Sera: Covid in Francia: 16.000 casi in un giorno, mai così tanti. - Keynesblog : Corriere della Sera: Covid in Francia: 16.000 casi in un giorno, mai così tanti. -