Coronavirus, i dati – 1786 nuovi casi, numero record di tamponi: 108mila. 23 le vittime (Di giovedì 24 settembre 2020) Crescono i casi di Covid-19 in Italia: 1786 positivi in più in 24 ore. Ieri erano stati rintracciati 1.640 casi. Ma cresce anche il numero di tamponi: oltre 108mila, a fronte dei 103.696 di ieri. Ventitré le vittime da ieri. In totale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 46.780 gli attualmente positivi. Di questi, 2.731 sono ricoverati con sintomi e 246 in terapia intensiva. Altre 43.803 persone si trovano in isolamento domiciliare. Nessuna Regione, oggi, registra zero nuovi positivi. L’aumento più netto è in Veneto, con 248 nuovi contagi. Nel Lazio sono stati registrati 230 casi di Covid, individuati grazie a circa 10mila tamponi: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Crescono idi Covid-19 in Italia:positivi in più in 24 ore. Ieri erano stati rintracciati 1.640. Ma cresce anche ildi: oltre, a fronte dei 103.696 di ieri. Ventitré leda ieri. In totale, secondo idiffusi dal Ministero della Salute, sono 46.780 gli attualmente positivi. Di questi, 2.731 sono ricoverati con sintomi e 246 in terapia intensiva. Altre 43.803 persone si trovano in isolamento domiciliare. Nessuna Regione, oggi, registra zeropositivi. L’aumento più netto è in Veneto, con 248contagi. Nel Lazio sono stati registrati 230di Covid, individuati grazie a circa 10mila: ...

