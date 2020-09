CineVillage Talenti 2020 | oggi la presentazione del libro di Movieplayer it

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 settembre 2020) Al, per la rassegna Libri in Movimento, sono in programma tre incontri:tocca alladi 100 serie TV in pillole - Stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi con a Luca Liguori e Antonio Cuomo. Alè tempo di libri. Per la rassegna Libri in movimento sono in programma tre incontri molto diversi tra loro., giovedì 24 settembre, alle ore 19.00 alla Terrazzaci sarà ladi 100 serie TV in pillole - Stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi, di Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi. Un testo indispensabile per gli inguaribili malati di serie TV che dopo il primo volume ...